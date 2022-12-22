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В Турции заявили об усилении давления НАТО в вопросе судоходства в черноморских проливах

В Турции заявили об усилении давления НАТО в вопросе судоходства в черноморских проливах Североатлантический альянс усилил давление на Турцию с целью пересмотра ею позиции в вопросе соблюдения Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы.
В регионе
22 декабря 2022 г. 17:31
В Турции заявили об усилении давления НАТО в вопросе судоходства в черноморских проливах

Североатлантический альянс усилил давление на Турцию с целью пересмотра ею позиции в вопросе соблюдения Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил зампредседателя турецкой группы в Парламентской ассамблее НАТО, депутат парламента от правящей Партии справедливости и развития Ахмет Берат Чонкар.

"НАТО в последнее время усилила давление на Турцию касательно усиления своего пребывания в Черном море. В альянсе недовольны строгим соблюдением Турцией положений Конвенции Монтрё", - приводит в четверг высказывания политика газета Aydinlik.

По его словам, с очередными попытками оказания давления на Анкару турецкая парламентская делегация столкнулась во время недавней поездки в США. "Американские генералы и дипломаты делали особый акцент на Черное море. Преподносилось это под предлогом превращения Черного моря в российское озеро, роста господства России [в Черноморском бассейне]", - отметил Чонкар.

Власти Турции ранее неоднократно заявляли, что с начала боевых действий России в Украине не пропустили в Черное море ни один военный корабль, ссылаясь на предоставленное ей право в рамках Конвенции Монтрё. Таким образом, как отмечают в Анкаре, удалось предотвратить рост напряженности в Черноморском бассейне.

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