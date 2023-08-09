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В Турции заявили об отсутствии угрозы продбезопасности страны из-за взрыва в порту

В Турции заявили об отсутствии угрозы продбезопасности страны из-за взрыва в порту Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил об отсутствии какой-либо угрозы продовольственной безопасности страны на фоне взрыва на элеваторах в порту Дериндже.
В регионе
9 августа 2023 г. 18:22
В Турции заявили об отсутствии угрозы продбезопасности страны из-за взрыва в порту

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил об отсутствии какой-либо угрозы продовольственной безопасности страны на фоне взрыва на элеваторах в порту Дериндже.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hurriyet.

Элеваторный кластер вмещает 90 тыс. тонн. Там находилось 75 тыс. тонн. Взрывом было затронуто в общей сложности 15 тыс. тонн. Те, кто преподносят потерю 15 тыс. тонн зерна в качестве угрозы нашей продовольственной безопасности, когда в стране производится ежегодно 22 млн тонн продовольствия, делают это из-за незнания темы", - цитирует министра газета Hurriyet.

Юмаклы также подтвердил, что на текущий момент основные оценки причин взрыва сосредоточены вокруг версии о детонации зерновой взвеси. "Наша обязанность сейчас - обеспечить всеобъемлющее расследование без упущений. Прокуратура и другие ведомства проводят необходимую работу", - сказал он.

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