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В Турции заявили об имеющихся шансах на продление зерновой сделки

В Турции заявили об имеющихся шансах на продление зерновой сделки Шансы на то, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 18 мая, будет продлена, имеются.
В регионе
8 мая 2023 г. 02:48
В Турции заявили об имеющихся шансах на продление зерновой сделки

Шансы на то, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 18 мая, будет продлена, имеются.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

"Надеюсь на продление зерновой сделки, шансы на этот счет есть. В этом направлении принимаются необходимые усилия", - сказал он.

22 июля 2022 года в Стамбуле подписали пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок.

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