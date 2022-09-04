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В Турции заявили о выходе с Украины 12 сухогрузов с сельхозпродукцией

В Турции заявили о выходе с Украины 12 сухогрузов с сельхозпродукцией Минобороны Турции сообщило в воскресенье о выходе из портов Украины 12 сухогрузов с продовольствием.
В регионе
4 сентября 2022 г. 16:03
В Турции заявили о выходе с Украины 12 сухогрузов с сельхозпродукцией

Минобороны Турции сообщило в воскресенье о выходе из портов Украины 12 сухогрузов с продовольствием.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении турецкого военного ведомства в социальной сети Twitter.

"Вывоз сельхозпродукции из портов Украины осуществляется под контролем Совместного координационного центра (СКЦ – ред.). Сегодня утром с Украины вышли еще 12 судов, груженных продовольствием", - говорится в сообщении.

Вывоз сельхозпродукции осуществляется по гуманитарному коридору, его контролируют представители СКЦ. Они же досматривают каждое судно перед входом в Босфор. Аналогичные меры применяются в отношении порожних сухогрузов, которые направляются в Украину.

Отметим, что с 1 августа, когда началась реализация "продовольственной сделки", с Украины вывезено порядка 2 млн тонн сельхозпродукции.

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