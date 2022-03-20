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В Турции заявили о необходимости услышать доводы России

В Турции заявили о необходимости услышать доводы России Российские доводы должны быть услышаны в рамках новой архитектуры безопасности между Россией и Западом, любые принимаемые в отношении Москвы шаги будут влиять на эту систему.
В регионе
20 марта 2022 г. 02:57
В Турции заявили о необходимости услышать доводы России

Российские доводы должны быть услышаны в рамках новой архитектуры безопасности между Россией и Западом, любые принимаемые в отношении Москвы шаги будут влиять на эту систему.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью газете The New York Times, опубликованном в субботу.

По его мнению, хотя Запад полностью отвергает российскую операцию в Украине, "доводы России должны быть услышаны", поскольку после конфликта "между Россией и западным блоком должна быть установлена новая архитектура безопасности".

"Мы не можем допустить еще одну холодную войну, это будет плохо для всех и дорого обойдется для всей международной политической и финансовой системы... Каждое решение, каждый шаг, которые мы сейчас осуществляем в отношении России в военном, политическом, экономическом или ином плане, будет иметь влияние на эту новую архитектуру безопасности", - сказал Калын.

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Версия на азербайджанском языке İbrahim Kalın: “Rusiyanın arqumentləri dinlənilməlidir”

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