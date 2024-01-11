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В Турции заявили о намерении страны стать независимой от импорта энергоносителей

В Турции заявили о намерении страны стать независимой от импорта энергоносителей Турция в течение 30 лет намерена стать полностью независимой от импорта энергоносителей.
В регионе
11 января 2024 г. 23:51
В Турции заявили о намерении страны стать независимой от импорта энергоносителей

Турция в течение 30 лет намерена стать полностью независимой от импорта энергоносителей.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минэнерго Алпарслан Байрактар в эфире телеканала CNN Turk.

"Наша цель на предстоящие 30 лет стать полностью независимыми от импорта энергоносителей. У Турции, которая сейчас на 68% зависит от поставок энергоносителей из-за рубежа, существенные в них потребности. Поэтому она проводит разведку нефти и газа, в том числе в Черном море, на юго-востоке в районе горного хребта Габар. Наша цель довести добычу нефти там с 32 тыс. баррелей в сутки до 100 тыс.", - отметил министр.

По его словам, Турция также намерена активно развивать возобновляемые источники энергии, в частности ветряные.

Власти Турции ранее сообщали, что доля возобновляемой энергии в республике составляет 55%. По этому показателю она занимает 5-е место в Европе и 12-е в мире. Они также заявляли о планах инвестировать в течение 10 лет в развитие возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной и ветроэнергетики, порядка $1 трлн.

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