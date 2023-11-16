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В Турции заявили о готовности использовать ЗРС С-400 при необходимости

В Турции заявили о готовности использовать ЗРС С-400 при необходимости Турция готова при необходимости использовать купленные у России ЗРС С-400.
В регионе
16 ноября 2023 г. 21:58
В Турции заявили о готовности использовать ЗРС С-400 при необходимости

Турция готова при необходимости использовать купленные у России ЗРС С-400.

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

"Мы не можем, купив С-400, задвинуть их в дальний угол. Когда у нас будет необходимость, нажмем на кнопку "используем комплексы", - цитирует его телеканал CNN Turk.

Напомним, что Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания "Рособоронэкспорт" сообщила, что контракт на поставки этих комплексов выполнен. В тот момент у республики не было на вооружении систем защиты от воздушных угроз уровня и возможностей С-400. Как проинформировал в августе прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, он подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.

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