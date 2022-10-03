В Турции заявили, что ждут от Евросоюза поддержки усилий по урегулированию в Украине

Турция ожидает от Евросоюза поддержки своих усилий по урегулированию украинского кризиса.
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"Приглашаем всех, в том числе Евросоюз, поддержать усилия нашего президента в его усилиях по урегулированию на Украине. ЕС располагает возможностями решения вопросов путем дипломатии, однако сильно отстал в этом от Турции", - сказал он.
По словам представителя ПСР, Турция выступает за урегулирование в Украине в рамках ее территориальной целостности и единства.
"Сегодня возникла новая стадия, очень негативная. С аннексией определенных регионов Украины перспективы мирного урегулирования стали более отдаленными. Война ничего не решит, лишь усугубит ситуацию", - сказал Челик, повторив позицию официальной Анкары о непризнании "референдумов" по вхождению в состав РФ четырех украинских регионов.