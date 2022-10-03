О нас

В Турции заявили, что ждут от Евросоюза поддержки усилий по урегулированию в Украине

В Турции заявили, что ждут от Евросоюза поддержки усилий по урегулированию в Украине Турция ожидает от Евросоюза поддержки своих усилий по урегулированию украинского кризиса.
В регионе
3 октября 2022 г. 22:54
В Турции заявили, что ждут от Евросоюза поддержки усилий по урегулированию в Украине

Турция ожидает от Евросоюза поддержки своих усилий по урегулированию украинского кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

"Приглашаем всех, в том числе Евросоюз, поддержать усилия нашего президента в его усилиях по урегулированию на Украине. ЕС располагает возможностями решения вопросов путем дипломатии, однако сильно отстал в этом от Турции", - сказал он.

По словам представителя ПСР, Турция выступает за урегулирование в Украине в рамках ее территориальной целостности и единства.

"Сегодня возникла новая стадия, очень негативная. С аннексией определенных регионов Украины перспективы мирного урегулирования стали более отдаленными. Война ничего не решит, лишь усугубит ситуацию", - сказал Челик, повторив позицию официальной Анкары о непризнании "референдумов" по вхождению в состав РФ четырех украинских регионов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ukrayna böhranının həllində Avropadan dəstək gözləyir

Самое важное

В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
3 октября 2022 г. 13:11
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
1 октября 2022 г. 20:51
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
1 октября 2022 г. 15:39
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
1 октября 2022 г. 14:34
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
1 октября 2022 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
30 сентября 2022 г. 20:27
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
30 сентября 2022 г. 18:19
Утверждена новая структура НАНА
Утверждена новая структура НАНА
30 сентября 2022 г. 16:51
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
30 сентября 2022 г. 16:43
В Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
ФотоВ Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
30 сентября 2022 г. 12:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi