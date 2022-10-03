В Турции заявили, что ждут от Евросоюза поддержки усилий по урегулированию в Украине

Турция ожидает от Евросоюза поддержки своих усилий по урегулированию украинского кризиса.

Турция ожидает от Евросоюза поддержки своих усилий по урегулированию украинского кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

"Приглашаем всех, в том числе Евросоюз, поддержать усилия нашего президента в его усилиях по урегулированию на Украине. ЕС располагает возможностями решения вопросов путем дипломатии, однако сильно отстал в этом от Турции", - сказал он.

По словам представителя ПСР, Турция выступает за урегулирование в Украине в рамках ее территориальной целостности и единства.

"Сегодня возникла новая стадия, очень негативная. С аннексией определенных регионов Украины перспективы мирного урегулирования стали более отдаленными. Война ничего не решит, лишь усугубит ситуацию", - сказал Челик, повторив позицию официальной Анкары о непризнании "референдумов" по вхождению в состав РФ четырех украинских регионов.