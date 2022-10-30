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В Турции заявили, что выход судов с Украины пока осуществляться не будет

В Турции заявили, что выход судов с Украины пока осуществляться не будет Выход судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке пока осуществляться не будет.
В регионе
30 октября 2022 г. 20:03
В Турции заявили, что выход судов с Украины пока осуществляться не будет

Выход судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке пока осуществляться не будет.

Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.

"Российский персонал Совместного координационного центра (СКЦ) в настоящее время находится в СКЦ. В этот период выход судов с продовольствием из портов Украины пока осуществляться не будет. Досмотр судов с зерном, находящихся на рейде Стамбула, планируется продолжить сегодня и завтра", - говорится в заявлении военного ведомства Турции.

В нем отмечается, что Турция наряду с ООН 29 октября была проинформирована Россией о приостановке ее участия в реализации подписанных в июле стамбульских договоренностей.

Подчеркивается, что глава минобороны Турции проводит переговоры со своими коллегами из РФ и Украины по урегулированию ситуации. "Наш министр обороны Хулуси Акар продолжает переговоры и координацию со своими коллегами. Также проводятся переговоры между заинтересованными ведомствами", - сообщается в релизе.

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