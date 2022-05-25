В Турции заявили, что Швеция и Финляндия не вступят в НАТО, пока не выполнят ее требования

В Турции заявили, что Швеция и Финляндия не вступят в НАТО, пока не выполнят ее требования

Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не будет продолжен до тех пор, пока не будут выполнены требования Турции.

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