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В Турции заявили, что Швеция и Финляндия не вступят в НАТО, пока не выполнят ее требования

В Турции заявили, что Швеция и Финляндия не вступят в НАТО, пока не выполнят ее требования Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не будет продолжен до тех пор, пока не будут выполнены требования Турции.
В регионе
25 мая 2022 г. 21:23
В Турции заявили, что Швеция и Финляндия не вступят в НАТО, пока не выполнят ее требования

Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не будет продолжен до тех пор, пока не будут выполнены требования Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров Турции с делегациями Швеции и Финляндии.

"НАТО - это союз по обеспечению безопасности, таким образом, самый фундаментальный вопрос этого альянса заключается в том, чтобы обеспокоенность в сфере безопасности снималась одинаково и справедливо для всех членов альянса. Мы хотим, чтобы против террористических организаций были предприняты конкретные меры. Мы хотим, чтобы были сделаны четкие шаги для снятия обеспокоенности Турции в сфере безопасности. Если требования, которые я указал, не будут выполнены, этот процесс (вступления Швеции и Финляндии в НАТО) не может продолжаться", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Kalın: "İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyü Türkiyənin tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər olmayacaq"

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