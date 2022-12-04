В Турции заявили, что продолжат усилия для организации переговоров России и Украины

Турция продолжит прилагать усилия для организации переговоров между Россией и Украиной по урегулированию украинского кризиса. При этом она считает, что это займет время.

Турция продолжит прилагать усилия для организации переговоров между Россией и Украиной по урегулированию украинского кризиса. При этом она считает, что это займет время.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

"Учитывая складывающиеся реалии, вряд ли это (переговоры) произойдет сразу, но мы считаем, что это возможно, и будем продолжать работать над этим", - сказал Калын.

По его словам, Турция, поддерживающая тесные отношения с Россией и Украиной, не заинтересована в продолжении конфликта в Украине. "Наоборот, мы говорим всем, что региональный мир и стабильность будут отвечать интересам всех, поэтому давайте искать решение. И мы будем продолжать действовать в этом направлении", - отметил Калын.