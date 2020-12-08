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Чавушоглу: Турция хочет улучшить отношения с ЕС для полного членства

Чавушоглу: Турция хочет улучшить отношения с ЕС для полного членства Чавушоглу: Мы хотим улучшить отношения с ЕС. И хотели бы это сделать с перспективой полного членства
В регионе
8 декабря 2020 г. 15:41
Чавушоглу: Турция хочет улучшить отношения с ЕС для полного членства

Турция хочет улучшить отношения с Европейским союзом с перспективой полного членства республики в организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

"Мы хотим улучшить отношения с ЕС. И хотели бы это сделать с перспективой полного членства, - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства. - Однако Евросоюз, как правило, поддерживает других членов ЕС".

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