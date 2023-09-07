В Турции заявили, что газовая пропускная способность к 2028 году составит 150 млрд куб. м

Инфраструктура Турции к 2028 году получит пропускную способность для природного газа на уровне 150 млрд куб. м в год с учетом строительства газового хаба и добычи в Черном море.

Инфраструктура Турции к 2028 году получит пропускную способность для природного газа на уровне 150 млрд куб. м в год с учетом строительства газового хаба и добычи в Черном море.

Как передает Report со ссылкой на газету Star, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"К 2028 году годовая пропускная способность Турции составит 150 млрд куб. м газа. Это произойдет вместе с инвестициями в инфраструктуру природного газа и началом полноценной добычи Турцией газа в Черном море", - цитирует министра газета Star. Так Байрактар прокомментировал перспективы строительства газового хаба в регионе Тракия в европейской части страны. Он указал, что, "говоря о Тракии, речь идет в большей степени о физическом центре газовой" торговли. В то же время в Стамбуле в деловом районе Аташехир планируется создать биржу для торговли энергоресурсами, рудой, металлами, наряду с газом.

"Что касается Аташехира, то там, в этом центре, газ будет торговаться. И будет, вероятно, создан стамбульский газовый индекс, то есть будет формироваться референсная цена. Но цель нашего президента состоит в том, чтобы создать там полноценную товарно-сырьевую биржу со своим индексом ценообразования", - пояснил Байрактар. Он сообщил, что у республики уже есть "инфраструктура, позволяющая принимать сырье из десятков стран". По его словам, она будет развиваться. Также власти "планируют увеличить объемы газовых хранилищ", сказал министр.

Байрактар напомнил, что ранее Турция подписала соглашения о поставках газа с Венгрией и Болгарией, а в скором времени власти сообщат "еще об одном контракте". Он также обратил внимание на то, что Иран может активнее работать с Турцией в сфере поставок газа и нефти.