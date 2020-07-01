Наверх

В Турции затонула лодка, шестеро погибли

В Турции затонула лодка, шестеро погибли

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что на озере Ван на востоке страны затонула лодка, в которой находились 55-60 нелегальных мигрантов, шесть человек погибли, сообщает Report cо ссылкой на Anadolu.

"Из Анкары в район затопления лодки с мигрантами на озере Ван доставлен дрон Row, предназначенный для осуществления фото- и видеосъемки под водой. Данное устройство используется во внутренних водах Турции впервые", - отметил министр.

Министр сообщил, что сейчас затонувшая лодка находится на глубине 110-120 метров. В связи с происшествием задержаны 11 человек. Проводится поисково-спасательная операция.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!