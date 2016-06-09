В Турции запретили продажу азотных удобрений

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Продажа азотных удобрений в Турции запрещается в связи с тем, что они могут быть использованы для изготовления взрывчатки".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Фарук Челик.

"До последнего времени продажа азотных удобрений производилась в 9700 точках. Мы контролировали их в последнее время совместно с органами безопасности. Однако этого оказалось недостаточно. В настоящее время продажа таких удобрений, которые используются террористами для изготовления взрывчатых веществ, в Турции приостановлена. Мы временно изъяли из продажи 64 тысячи тонн азотных удобрений", - заявил Челик в эфире телеканала TRT в четверг.

Он добавил, что минсельхоз Турции прорабатывает вопрос об альтернативе изъятым из продажи удобрениям.