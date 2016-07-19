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    В Турции закроются телеканалы и радио, связанные с Фетхуллахом Гюленом

    Решение об этом принял Высший совет телерадиовещания Турции

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Высший совет телерадиовещания Турции (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) закроет некоторые телеканалы и радио после попытки государственного переворота в стране. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, будет приостановлено вeщание каналов, связанных с  проживающим в США Фетхуллахом Гюленом.

    При выявлении подобных телеканалов и радио, их вещание будет приостановлено.

    Турецкое правительство отмечает, что государственный переворот в Турции пытались осуществить приближенные Фетхуллаха Гюлена.  

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