В Турции закроются телеканалы и радио, связанные с Фетхуллахом Гюленом

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Высший совет телерадиовещания Турции (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) закроет некоторые телеканалы и радио после попытки государственного переворота в стране.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, будет приостановлено вeщание каналов, связанных с проживающим в США Фетхуллахом Гюленом.
При выявлении подобных телеканалов и радио, их вещание будет приостановлено.
Турецкое правительство отмечает, что государственный переворот в Турции пытались осуществить приближенные Фетхуллаха Гюлена.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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