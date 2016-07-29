В Турции закроется военно-воздушная база Акынджи

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Закроется военно-воздушная база Акынджи, находящаяся в распоряжении Вооруженных сил Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом на встрече с гражданами в районе Казан в Анкаре заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

По его словам, военная база будет превращена в место почтения памяти граждан, погибших при предотвращении попытки государственного переворота.

Отметим, что группа военнослужащих, совершивших попытку государственного переворота в Турции 15 июля, использовала военно-воздушную базу Акынджи в качестве штаба.