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    В Турции закроется военно-воздушная база Акынджи

    Бинали Йылдырым: Военная база будет превращена в место почтения памяти граждан, погибших при предотвращении попытки госпереворота

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Закроется военно-воздушная база Акынджи, находящаяся в распоряжении Вооруженных сил Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом на встрече с гражданами в районе Казан в Анкаре заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

    По его словам, военная база будет превращена в место почтения памяти граждан, погибших при предотвращении попытки государственного переворота.

    Отметим, что группа военнослужащих, совершивших попытку государственного переворота в Турции 15 июля, использовала военно-воздушную базу Акынджи в качестве штаба. 

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