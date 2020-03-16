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В Турции закрывают общественные места из-за коронавируса

В Турции закрывают общественные места из-за коронавируса

Турецкие власти закрывают театры, кинотеатры, бассейны и ряд других общественных заведений из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распоряжении МВД страны в понедельник.

"В рамках борьбы с распространением коронавируса принято решение временно закрыть театры, кинозалы, спортивные и концертные залы, свадебные и игровые салоны, интернет-кафе, общественные бани, луна-парки, спа-центры, чайные, кальянные, а также крытые детские площадки", - говорится в распоряжении министерства.

Отмечается, что распоряжение вступит в силу с 00.00 вторника.

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