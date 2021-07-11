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В Турции загорелся автобус с мигрантами, 12 погибших

В Турции загорелся автобус с мигрантами, 12 погибших Двенадцать человек погибли и 20 получили ранения в результате аварии автобуса с нелегальными мигрантами в воскресенье в районе Мурадие провинции Ван на востоке Турции
В регионе
11 июля 2021 г. 13:37
В Турции загорелся автобус с мигрантами, 12 погибших

Двенадцать человек погибли и 20 получили ранения в результате аварии автобуса с нелегальными мигрантами в воскресенье в районе Мурадие провинции Ван на востоке Турции,

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в результате аварии автобус загорелся. На место происшествия были направлены сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полицейские и медики. Раненые были доставлены в близлежащие больницы.

Провинция Ван, граничащая с Ираном, является транзитной для мигрантов из Афганистана и Пакистана, которые нелегально переходят турецкую границу и пытаются перебраться в страны ЕС.

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Версия на английском языке Bus with migrants crashes in Turkey, leaving 12 dead
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə qəzaya düşən avtobusda 12 nəfər öldü

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