В Турции загорелся автобус с мигрантами, 12 погибших

Двенадцать человек погибли и 20 получили ранения в результате аварии автобуса с нелегальными мигрантами в воскресенье в районе Мурадие провинции Ван на востоке Турции

Двенадцать человек погибли и 20 получили ранения в результате аварии автобуса с нелегальными мигрантами в воскресенье в районе Мурадие провинции Ван на востоке Турции,

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в результате аварии автобус загорелся. На место происшествия были направлены сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полицейские и медики. Раненые были доставлены в близлежащие больницы.

Провинция Ван, граничащая с Ираном, является транзитной для мигрантов из Афганистана и Пакистана, которые нелегально переходят турецкую границу и пытаются перебраться в страны ЕС.