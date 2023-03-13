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В Турции зафиксированы новые подземные толчки

В Турции зафиксированы новые подземные толчки Два землетрясения произошли в турецкой Малатье.
В регионе
13 марта 2023 г. 06:51
В Турции зафиксированы новые подземные толчки

Три землетрясения произошли в Турции.

Как передает Report, об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Согласно информации, толчки магнитудой 4,7, эпицентр которого находился в районе Пютюрге города Малатьи, произошло в 04:34 по местному времени (05:34 – бакинское). Эпицентр находился на глубине 10 километров.

В том же районе, в 05:13 (06:13 – бакинское время) произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 4,5, а эпицентр находился на глубине 8 километров.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в 05:23 в районе Хасса города Хатай. Эпицентр находился на глубине 11 километров.

О разрушениях и пострадавших информации нет.

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