​В Турции зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Второй случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, был зафиксирован в Турции.

Как передает Report, об этом заявил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Умер мужчина в возрасте 61 года. Зарегистрировано 93 новых случая заражения, общее число больных составляет 191 человек", - написал министр на своей странице в Twitter.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 11 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

Отметим, что вчера в Турции была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Умер один из заболевших, которому было 89 лет.