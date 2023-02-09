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В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в восточной части Турции.
В регионе
9 февраля 2023 г. 00:40
В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в восточной части Турции.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-западу от города Буланык с населением около 31,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Согласно последним данным, в Турции погибли более 9 тыс. человек, пострадали свыше 52 тыс. По информации сирийского Минздрава, жертвами стихийного бедствия в республике стали более 1,2 тыс. человек, число пострадавших превысило 2,2 тыс.

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