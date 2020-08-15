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В Турции зафиксировали рекордный рост числа заболевших COVID-19

В Турции зафиксировали рекордный рост числа заболевших COVID-19 Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о 1 256 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики за последние 45 дней.
В регионе
15 августа 2020 г. 22:22
В Турции зафиксировали рекордный рост числа заболевших COVID-19
Фахреттин Коджа

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о 1 256 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики за последние 45 дней.

Как передает Report, об этом глава минздрава написал в Twitter.

"Мы достигли самого высокого за последние 45 дней числа положительных диагнозов. Численность тяжелобольных, которые являются нашим критическим показателем, также растет. Давайте все вместе приложим усилие, чтобы уменьшить количество новых пациентов, а также смертей", - написал он.

"За последние 24 часа сделано 67 214 тестов, выявлено 1 256 случаев заражения коронавирусом. Умер 21 человек. Теперь общее число погибших составляет 5 955, а инфицированных - 248 117", - добавил Ф.Коджа.

Между тем накануне в Турции было зафиксировано 1 226 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

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