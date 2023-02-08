В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,6

В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,6.

В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,6.

Как передает Report, это следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение зафиксировано в 05.52 по времени UTC в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш - эпицентра сокрушительного землетрясения в Турции, и в 26 км от города Афшин.

Кроме того, в 06.23 UTC зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 3,1 в 48 км от города Кахраманмараш, очаг находился на глубине 5 км.