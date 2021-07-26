В Турции зафиксировали максимальный прирост заразившихся COVID-19

В Турции зафиксировано 15 191 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики с 9 мая.

В Турции зафиксировано 15 191 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики с 9 мая.

Как передает Report, об этом сообщило министерство здравоохранения Турции.

"За последние 24 часа проведено 224 198 тестов, выявлен 15 191 случай заражения. Умерли 63 человека. Теперь общее число инфицированных превышает 5,514 млн", - отмечается в ежедневной сводке ведомства.

Накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа вновь призвал жителей страны прививаться от коронавируса. Он также напомнил, что рост числа случаев заражения COVID-19 может сказаться на уровне госпитализации.