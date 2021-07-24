В Турции зафиксировали максимальный прирост заразившихся COVID-19

В Турции зафиксировано 12 381 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики с 12 мая.

В Турции зафиксировано 12 381 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики с 12 мая.

Как передает Report, об этом сообщило министерство здравоохранения Турции.

"За последние 24 часа сделано 221 463 теста, выявлен 12 381 случай заражения COVID-19. Умерли 58 человек. Теперь общее число умерших составляет 50 450, а инфицированных - 5,514 млн", - отмечается в ежедневной сводке минздрава.

Накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа вновь призвал жителей страны прививаться от коронавируса. В субботу он также напомнил, что рост числа случаев заражения коронавирусом может сказаться на уровне госпитализации.