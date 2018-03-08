В Турции задержаны лица, пытавшиеся провезти в страну алюминиевый сплав стоимостью 26 млн долларов

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В турецком городе Диярбакыр в результате проведенной операции был обнаружен и изъят алюминиевый сплав общим весом 10 кг.

Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, операцию провел разведотдел турецкой провинции Батман.

В результате операции были задержаны три члена сети, провозившие сплав на территорию Турции.

В результате расследования выяснилось, что алюминиевый сплав используется на ядерных предприятиях оборонной промышленности, при изготовлении ракетных боеголовок.

Алюминиевый сплав охраняется в полицейской лаборатории.

Задержанные являются членами международной сети контрабандистов, связанной с террористами РПК.

Сообщается, что изъятое вещество оценивается на сумму 100 млн турецких лир (26 млн 317 тыс 648 долларов).