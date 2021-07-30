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В Турции задержаны члены РКК, подозреваемые в причинении лесных пожаров

В Турции задержаны члены РКК, подозреваемые в причинении лесных пожаров Члены террористической организации РКК, подозреваемые в совершении лесных пожаров, арестованы в районе Тургутлу турецкой провинции Маниса.
В регионе
30 июля 2021 г. 01:55
В Турции задержаны члены РКК, подозреваемые в причинении лесных пожаров

Члены террористической организации РКК, подозреваемые в совершении лесных пожаров, арестованы в районе Тургутлу турецкой провинции Маниса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, это два брата сирийского происхождения. Подозреваемые были задержаны в ходе совместной операции правоохранительных органов и Национальной разведывательной организации страны.

Отметим, что четыре человека погибли в результате масштабных лесных пожаров в турецком городе Анталия и его окрестностях, более 180 пострадавших.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə meşə yanğınları törətməkdə şübhəli bilinən PKK üzvləri saxlanılıb

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