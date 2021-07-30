В Турции задержаны члены РКК, подозреваемые в причинении лесных пожаров

Члены террористической организации РКК, подозреваемые в совершении лесных пожаров, арестованы в районе Тургутлу турецкой провинции Маниса.

Члены террористической организации РКК, подозреваемые в совершении лесных пожаров, арестованы в районе Тургутлу турецкой провинции Маниса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, это два брата сирийского происхождения. Подозреваемые были задержаны в ходе совместной операции правоохранительных органов и Национальной разведывательной организации страны.

Отметим, что четыре человека погибли в результате масштабных лесных пожаров в турецком городе Анталия и его окрестностях, более 180 пострадавших.