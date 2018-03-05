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    В Турции задержаны четверо подозреваемых в подготовке нападения на посольство США

    Антитеррористическая операция продолжается

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В турецком городе Самсун задержаны 4 человека, подозреваемые в подготовке нападения на посольство США в Анкаре.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, утверждается, что они являются членами террористической группировки ИГИЛ.

    По информации, они являются гражданами Ирака.

    Отметим, что 5 марта после предупреждения посольства США в Турции об угрозе террора, в Анкаре была проведена операция против ИГИЛ, задержаны 12 человек. В целом, есть подозрения в отношении 20 человек. Антитеррористическая операция продолжается. 

    Напомним, что 5 марта посольство США в Анкаре было закрыто на день. Подобный шаг был предпринят ввиду террористической угрозы.

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