В Турции задержаны четверо подозреваемых в подготовке нападения на посольство США

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В турецком городе Самсун задержаны 4 человека, подозреваемые в подготовке нападения на посольство США в Анкаре.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, утверждается, что они являются членами террористической группировки ИГИЛ.

По информации, они являются гражданами Ирака.

Отметим, что 5 марта после предупреждения посольства США в Турции об угрозе террора, в Анкаре была проведена операция против ИГИЛ, задержаны 12 человек. В целом, есть подозрения в отношении 20 человек. Антитеррористическая операция продолжается.

Напомним, что 5 марта посольство США в Анкаре было закрыто на день. Подобный шаг был предпринят ввиду террористической угрозы.