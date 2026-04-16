В Турции задержаны 83 человека по делу о вооруженных нападениях в школах
- 16 апреля, 2026
- 11:15
В Турции задержаны 83 человека после серии вооруженных нападений на школы в провинциях Шанлыурфа и Кахраманмараш.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявили в Главном управлении безопасности МВД Турции.
Отмечается, что в рамках проведенных после атак мероприятий был ограничен доступ к 940 аккаунтам в социальных сетях, а также закрыты 93 группы в Telegram.
Напомним, 14 апреля в районе Сиверек провинции Шанлыурфа в результате вооруженного нападения на лицей погиб один человек, 16 получили ранения. На следующий день, 15 апреля, в Кахраманмараше в ходе аналогичной атаки в школе погибли 9 человек, еще 13 получили ранения.
18:06
Фото
Туран Байрамов взял бронзу чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-5Индивидуальные
18:06
Кац: Иран стоит перед историческим выборомДругие страны
18:05
Экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в ДТПФутбол
18:03
Пашазаде выразил соболезнования ТурцииВнешняя политика
18:02
Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на минеВнешняя политика
18:00
Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБФинансы
17:56
В Азербайджане пройдет викторина о Южной КорееНаука и образование
17:51
Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домовДругие страны
17:48
Фото