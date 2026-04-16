В Турции задержаны 83 человека по делу о вооруженных нападениях в школах

В Турции задержаны 83 человека после серии вооруженных нападений на школы в провинциях Шанлыурфа и Кахраманмараш.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявили в Главном управлении безопасности МВД Турции.

Отмечается, что в рамках проведенных после атак мероприятий был ограничен доступ к 940 аккаунтам в социальных сетях, а также закрыты 93 группы в Telegram.

Напомним, 14 апреля в районе Сиверек провинции Шанлыурфа в результате вооруженного нападения на лицей погиб один человек, 16 получили ранения. На следующий день, 15 апреля, в Кахраманмараше в ходе аналогичной атаки в школе погибли 9 человек, еще 13 получили ранения.