    В регионе
    • 16 апреля, 2026
    • 11:15
    В Турции задержаны 83 человека по делу о вооруженных нападениях в школах

    В Турции задержаны 83 человека после серии вооруженных нападений на школы в провинциях Шанлыурфа и Кахраманмараш.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявили в Главном управлении безопасности МВД Турции.

    Отмечается, что в рамках проведенных после атак мероприятий был ограничен доступ к 940 аккаунтам в социальных сетях, а также закрыты 93 группы в Telegram.

    Напомним, 14 апреля в районе Сиверек провинции Шанлыурфа в результате вооруженного нападения на лицей погиб один человек, 16 получили ранения. На следующий день, 15 апреля, в Кахраманмараше в ходе аналогичной атаки в школе погибли 9 человек, еще 13 получили ранения.

    Türkiyədə son iki gündə məktəblərdə baş verən silahlı hücumlarla bağlı 83 nəfər saxlanılıb

