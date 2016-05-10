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    ​В Турции задержаны 58 человек, подозреваемые в причинении ущерба государству в крупном размере

    Среди членов группы есть сотрудники полиции, финансовых и таможенных структур

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Турции задержаны 58 человек, подозреваемые в причинении ущерба государству на сумму 800 млн. турецких лир (примерно 273 млн. долларов).   

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, операция проводилась в 4-х районах Стамбула.

    Отдел борьбы с финансовыми преступлениями, проводивший операцию, выявил 37 фальшивых компаний, созданных организованной группировкой в 5 районах Стамбула. Согласно информации, создатели этих компаний своими действиями нанесли государству ущерб на миллионы лир.  Среди членов группы есть сотрудники полиции, финансовых и таможенных структур.

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