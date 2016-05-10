​В Турции задержаны 58 человек, подозреваемые в причинении ущерба государству в крупном размере

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Турции задержаны 58 человек, подозреваемые в причинении ущерба государству на сумму 800 млн. турецких лир (примерно 273 млн. долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, операция проводилась в 4-х районах Стамбула.

Отдел борьбы с финансовыми преступлениями, проводивший операцию, выявил 37 фальшивых компаний, созданных организованной группировкой в 5 районах Стамбула. Согласно информации, создатели этих компаний своими действиями нанесли государству ущерб на миллионы лир. Среди членов группы есть сотрудники полиции, финансовых и таможенных структур.