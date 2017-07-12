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    В Турции задержаны 233 подозреваемых в причастности к ИГ

    Задержанные в ходе операции 25 иностранцев переданы в территориальные миграционные управления

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Турецкие силы безопасности задержали 233 человека по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "В ходе операции, проведенной в 29 провинциях страны, задержаны 233 человека, подозреваемых в причастности к ИГ. Задержанные в ходе операции 25 иностранцев переданы в территориальные миграционные управления", - говорится в сообщении Главного управления безопасности Турции. 

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