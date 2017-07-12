В Турции задержаны 233 подозреваемых в причастности к ИГ

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Турецкие силы безопасности задержали 233 человека по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство".

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе операции, проведенной в 29 провинциях страны, задержаны 233 человека, подозреваемых в причастности к ИГ. Задержанные в ходе операции 25 иностранцев переданы в территориальные миграционные управления", - говорится в сообщении Главного управления безопасности Турции.