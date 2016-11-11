В Турции задержаны 16 членов террористической РПК и марксистко-ленинcкой группировки

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В результате антитеррористической операции в турецкой провинции Бурса были задержаны 16 человек, подозреваемые в членстве в террористической РПК и МЛКП (Марксистско-ленинской коммунистической партии).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в результате операций также задержан 31 член Народной демократической партии, считающейся политической ветвью террористической РПК.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры Бурсы провели обыски в провинции по различным адресам в районах Османгази, Нилуфер, Йылдырым и Гямилик.

Подозреваемые переданы суду провинции Бурса.