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    В Турции задержаны 16 членов террористической РПК и марксистко-ленинcкой группировки

    Сотрудники прокуратуры Бурсы провели обыски в провинции по различным адресам в районах Османгази, Нилуфер, Йылдырым и Гямилик

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В результате антитеррористической операции в турецкой провинции Бурса были задержаны 16 человек, подозреваемые в членстве в террористической РПК и МЛКП (Марксистско-ленинской коммунистической партии). 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в результате операций также задержан 31 член Народной демократической партии, считающейся политической ветвью террористической РПК. 

    Сообщается, что сотрудники прокуратуры Бурсы провели обыски в провинции по различным адресам в районах Османгази, Нилуфер, Йылдырым и Гямилик.

    Подозреваемые переданы суду провинции Бурса. 

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