В Турции задержаны 100 предполагаемых членов ИГИЛ

В Турции задержаны 100 предполагаемых членов ИГИЛ

В Турции в ходе спецоперации задержаны около 100 человек, подозреваемых в членстве в террористической организации ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях глава МВД страны Али Ерликая.

По словам министра, операция проводилась на протяжении недели в 24 провинциях страны, в том числе в Стамбуле и Анкаре.

Задержанные подозреваются в участии в боевых действиях в рядах ИГИЛ, финансировании группировки, а также пропаганде терроризма посредством соцсетей. В ходе операции также изъяты многочисленные документы и цифровые материалы.