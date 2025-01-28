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В Турции задержаны 100 предполагаемых членов ИГИЛ

В Турции задержаны 100 предполагаемых членов ИГИЛ В Турции задержаны 100 предполагаемых членов ИГИЛ
В регионе
28 января 2025 г. 10:05
В Турции задержаны 100 предполагаемых членов ИГИЛ

В Турции в ходе спецоперации задержаны около 100 человек, подозреваемых в членстве в террористической организации ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях глава МВД страны Али Ерликая.

По словам министра, операция проводилась на протяжении недели в 24 провинциях страны, в том числе в Стамбуле и Анкаре.

Задержанные подозреваются в участии в боевых действиях в рядах ИГИЛ, финансировании группировки, а также пропаганде терроризма посредством соцсетей. В ходе операции также изъяты многочисленные документы и цифровые материалы.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə İŞİD üzvü olduğu ehtimal edilən 100 nəfər saxlanılıb
Версия на английском языке Around 100 suspected ISIS members detained in Türkiye

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