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    ​В Турции задержано 34 террориста

    В домах арестованных обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В Турции задержано 34 человека в результате одновременно проведенных операций против террористических PKK, KCK (Союз курдских сообществ) и ИГИЛ в таких городах как Анкара, Стамбул, Измир, Шанлыурфа и Адана.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Anadolu.

    В ходе операций арестовано 5 человек в 4 районах Анкары, 3 человека по 5 адресам в Стамбуле, 13 человек в 3 регионах Измира, 3 человека по 5 адресам в Шанлыурфе, 10 человек по 17 адресам в Адане.

    В ходе розысков в домах арестованных обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы, а также документы, имеющие отношение к террористическим организациям. 

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