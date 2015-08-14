​В Турции задержано 34 террориста

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В Турции задержано 34 человека в результате одновременно проведенных операций против террористических PKK, KCK (Союз курдских сообществ) и ИГИЛ в таких городах как Анкара, Стамбул, Измир, Шанлыурфа и Адана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Anadolu.

В ходе операций арестовано 5 человек в 4 районах Анкары, 3 человека по 5 адресам в Стамбуле, 13 человек в 3 регионах Измира, 3 человека по 5 адресам в Шанлыурфе, 10 человек по 17 адресам в Адане.

В ходе розысков в домах арестованных обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы, а также документы, имеющие отношение к террористическим организациям.