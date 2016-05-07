​В Турции задержана предполагаемая террористка-смертница, планировавшая нападение на полицию

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Полиция турецкой провинции Конья задержала пять человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Доган, среди них есть женщина, которая, предположительно, готовилась стать смертницей.

Задержанная женщина Неджла Е. является членом молодежного крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). По данным следователей, она проходила подготовку в сирийском городе Кобани и приехала в Конью всего два дня назад.

Задержанные планировали нападение на полицейских.