В Турции задержана группа армян, совершившая нападение на семейную пару

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Турции задержаны 8 человек, подозреваемые в нападении на пожилых супругов-армян, проживающих в стамбульском квартале Шишли.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в МИД Армении подтвердили информацию о том, что, по предварительным данным, по делу об убийстве задержаны граждане Армении.

А один из задержанных - гражданин Турции.

В числе задержанных А.Артур, Э.Арам, Э.Сергей, Б.Марианна, Э.Лида, Б.Наргис, М.Армине, М.Кристина.

Напомним, что 6 февраля 3 человека проникли в дом пожилых супругов, проживающих в стамбульском квартале Шишли. Они украли драгоценности и деньги. Затем преступники связали стариков и скрылись. До прибытия правоохранителей на место происшествия 85-летний мужчина скончался, а его супругу с трудом удалось спасти.

По информации Sabah, наводчицей стала работавшая в доме Акопа Демирджи и Сеты Айлы Демирджи служанка-армянка. Она позвонила родственникам в Армению и сообщила, что в доме большое число драгоценностей и крупная сумма.

Из дома похищены драгоценности на сумму около 1 млн. турецких лир (350 тысяч долларов), 10 тысяч долларов, часы хозяина.