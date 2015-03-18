​В Турции задержана британка по подозрению в желании присоединиться к ИГИЛ

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Полиция турецкой столицы задержала 22-летнюю британку Джалилу Надра по подозрению в намерениях присоединиться к "Исламскому государству Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, власти начали процедуру ее депортации.

Надра прибыла на центральный автобусный терминал Анкары, вероятно, с целью добраться до границы с Сирией. Полицейские задержали ее на вокзале и доставили в отдел по борьбе с терроризмом столичного управления безопасности. После ее показаний была начата процедура депортации. Стражи порядка также проанализировали содержание ее телефона, переписку и фотографии.

На прошлой неделе в Стамбуле в аэропорту имени Сабихи Гекчен были задержаны и депортированы три британских подростка. Они также намеревались добраться до турецко- сирийской границы, чтобы попасть к боевикам.