В Турции задержан судья, освободивший подозреваемых в заговоре

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Один из турецких судей, которые ранее приняли решение освободить 76 подозреваемых по делу о заговоре против руководства страны, задержан в четверг.

Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что суд Стамбула на прошлой неделе принял решение освободить 76 человек, проходящих по делу о "параллельном государстве", в том числе главу медиагруппы Samanyolu Хидайета Караджа и высокопоставленных офицеров полиции, однако суд более высокой инстанции отменил это решение по запросу из прокуратуры.

"Параллельным государством" в Турции называют работающих во властных структурах участников движения "Хизмет", которое возглавляет проживающий в США оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен. В декабре прошлого года суд Стамбула выдал ордер на его арест.

Стамбульский судья Метин Озчелик, принявший решение об освобождении проходящих по делу 76 человек задержан, а его коллега Мустафа Башер разыскивается полицией, сообщает газете Hurriyet.