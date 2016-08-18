Задержаны экс-послы Турции в Канаде и Коста-Рике - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По подозрению в причастности к террористической организации FETÖ также задержан бывший посол Турции в Коста-Рике Алы Фындык.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, А.Фындык предстанет перед анкаринским судом.

Отмечается, что с 11 декабря 2015 года А.Фындык работал в министерстве иностранных дел Турции. Спустя некоторое время его освободили от занимаемой должности в министерстве.

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Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Впервые в рамках следственных мероприятий, проводимых в Турции после пытки госпереворота террористической организацией FETÖ, был задержан посол.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, по распоряжению анкаринской прокуратуры сегодня полицейскими был задержан Тунджай Бабалы.

В информации отмечается, что дипломат обвиняется в трудоустройстве по рекомендации FETÖ членов организации в министерство иностранных дел Турции и назначении их на различные должности.

Отметим, что после попытки госпереворота Т.Бабалы вместе с послом Гюрджаном Балыком были освобождены от занимаемых должностей в МИД Турции. Он проработал заместителем спецсекретаря бывшего президента Ахмета Недждета Сезера. В то же время, Т.Бабалы был послом Турции в Канаде.