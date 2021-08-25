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В Турции задержан особо опасный террорист

В Турции задержан особо опасный террорист Член РКК, причастный к нескольким террористическим актам в стране, был арестован в Стамбуле.
В регионе
25 августа 2021 г. 08:16
В Турции задержан особо опасный террорист

Член РКК, причастный к нескольким террористическим актам в стране, был арестован в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что Сонуч Гурдегир по прозвищу "Роди Чевлик" был задержан в районе Аташехир. Он принимал участие в 11 терактах, в результате которых погибли десятки сотрудников сил безопасности.

Также, в провинции Ширнак на юго-востоке Турции ликвидированы 3 террориста РКК.

По данным министерство внутренних дел Турции, 13-й этап антитеррористической операции Eren продолжается в районе горной гряды Габар с участием спецназа сил жандармерии.

Активную поддержку операции оказывают ВВС Турции. Против террористов применяются также беспилотники.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə 11 terror aktında iştirak etmiş PKK üzvü yaxalanıb, 3 silahlı məhv edilib

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