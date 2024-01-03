В Турции задержан гражданин, объявленный Азербайджаном в международный розыск

Правоохранительные органы Турции задержали 56 человек, объявленных в международный розыск 18 странами, в том числе Азербайджаном.

Правоохранительные органы Турции задержали 56 человек, объявленных в международный розыск 18 странами, в том числе Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в соцсети "Х".

По его словам, операции были проведены утром 3 января в 11 городах Турции, в том числе в Стамбуле и Анталье.

Всего задержаны 56 человек, объявленные в розыск США, Германией, Азербайджаном, ОАЭ, Беларусью, Марокко, Палестиной, Индией, Израилем, Ираном, Катаром, Казахстаном, Молдовой, Узбекистаном, Россией, Саудовской Аравией, Туркменистаном и Иорданией по линии Интерпола.

Ерликая подчеркнул, что задержанные были объявлены в розыск по обвинениям в отмывании денег, коррупции, торговлей людьми, краже, мошенничестве и пр.