Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В рамках следствия, проводимого в связи с попыткой государственного переворота террористической организацией FETÖ в Турции, задержан еще один генерал.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, задержан командующий Военно-воздушными силами Турции, генерал армии Мехмет Шанвер, который был похищен мятежниками на вертолете со свадьбы дочери вместе с генералом армии Абидином Уналом, а затем был освобожден.

Он задержан в Эскишехире.