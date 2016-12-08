В Турции задержан еще один депутат от прокурдской партии

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Депутат парламента Турции от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Хюда Кайя задержана в Стамбуле, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Кайя доставлена в суд, который должен принять решение о ее аресте.

В начале ноября по запросу прокуратуры Турции были задержаны 12 депутатов турецкого парламента от ПДН, в том числе ее сопредседатели Селахаттин Демирташ и Фиген Юкседаг, которых турецкие власти ранее обвиняли в связях с запрещенной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана (РПК). Позже восемь депутатов были арестованы судами.

Турецкие власти объяснили свои действия тем, что после снятия неприкосновенности с депутатов парламента некоторым из них были предъявлены обвинения. Эти депутаты не явились в суд, куда были вызваны для дачи показаний, поэтому было принято решение об их задержании, заявили в Анкаре.