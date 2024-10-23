В Турции задержали вербовщика PKK, который вел деятельность в Армении и России

Спецслужбы Турции задержали активиста террористической Рабочей партии Курдистана (PKK) Бари Юсубова, который подозревается в работе в том числе на территории России.

Спецслужбы Турции задержали активиста террористической Рабочей партии Курдистана (PKK) Бари Юсубова, который подозревается в работе в том числе на территории России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Указывается, что операцию по задержанию провели Национальная разведывательная организация Турции и Управление безопасности провинции Анталья. По информации спецслужб, "установлено, что Юсубов участвовал в пропагандистской деятельности от лица PKK в России, Казахстане, Армении и лагере беженцев Махмур в Ираке".

Отмечается, что Юсубов, за которым турецкая разведка следила с 2020 года, тесно общался с представителями руководства PKK и участвовал в ее акциях. По решению суда он арестован и помещен в тюрьму.