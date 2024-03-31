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В Турции задержали свыше 50 подозреваемых в связях с ИГ

В Турции задержали свыше 50 подозреваемых в связях с ИГ Спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" .
В регионе
31 марта 2024 г. 10:19
В Турции задержали свыше 50 подозреваемых в связях с ИГ

Спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" .

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

"В рамках операций, которые проводились в течение четырех дней в 21 провинции, задержан 51 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ", - написал министр в X (ранее Twitter).

По данным главы МВД, больше всего задержанных (10 человек) приходится на Анкару. В ходе операций изъято значительное количество документов и цифровых носителей, касающихся деятельности ИГ.

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