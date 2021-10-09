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В Турции задержали шестерых иностранцев по подозрению в шпионаже

В Турции задержали шестерых иностранцев по подозрению в шпионаже Шесть иностранных граждан задержаны в Турции по подозрению в шпионаже, сообщает Report со ссылкой на CNN Turk.
В регионе
9 октября 2021 г. 14:00

Шесть иностранных граждан задержаны в Турции по подозрению в шпионаже, сообщает Report со ссылкой на CNN Turk.

По его данным, операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. Национальность задержанных не сообщается.

Телеканал утверждает, что в ходе операции у задержанных были обнаружены оружие и российские паспорта.

Предполагается, что задержанные планировали нападения на иностранцев с целью получения секретных данных. Их обвиняют в "политическом и военном шпионаже".

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Версия на английском языке Turkey detains six foreigners on suspicion of espionage

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