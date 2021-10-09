В Турции задержали шестерых иностранцев по подозрению в шпионаже

Шесть иностранных граждан задержаны в Турции по подозрению в шпионаже, сообщает Report со ссылкой на CNN Turk.
По его данным, операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. Национальность задержанных не сообщается.
Телеканал утверждает, что в ходе операции у задержанных были обнаружены оружие и российские паспорта.
Предполагается, что задержанные планировали нападения на иностранцев с целью получения секретных данных. Их обвиняют в "политическом и военном шпионаже".