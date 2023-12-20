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В Турции задержали объявленного в розыск Интерполом за мошенничество гражданина России

В Турции задержали объявленного в розыск Интерполом за мошенничество гражданина России Объявленный в розыск Интерполом гражданин России задержан в провинции Мерсин.
В регионе
20 декабря 2023 г. 14:31
В Турции задержали объявленного в розыск Интерполом за мошенничество гражданина России

Объявленный в розыск Интерполом гражданин России задержан в провинции Мерсин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное управление безопасности, уточнив, что началась процедура по его экстрадиции.

В сообщении управления отмечается, что задержанный находится в розыске по обвинению в мошенничестве. После получения информации, что в Мерсине находится разыскиваемый российскими подразделениями Интерпола Д. Б., за ним было установлено "техническое и физическое наблюдение". "Он был задержан в результате проведенной операции. Управлением безопасности проводятся мероприятия по его экстрадиции в Россию", - говорится в сообщении.

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