В Турции задержали объявленного в розыск Интерполом за мошенничество гражданина России

Объявленный в розыск Интерполом гражданин России задержан в провинции Мерсин.

Объявленный в розыск Интерполом гражданин России задержан в провинции Мерсин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное управление безопасности, уточнив, что началась процедура по его экстрадиции.

В сообщении управления отмечается, что задержанный находится в розыске по обвинению в мошенничестве. После получения информации, что в Мерсине находится разыскиваемый российскими подразделениями Интерпола Д. Б., за ним было установлено "техническое и физическое наблюдение". "Он был задержан в результате проведенной операции. Управлением безопасности проводятся мероприятия по его экстрадиции в Россию", - говорится в сообщении.