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В Турции задержали гражданина Канады по факту обрушения на золотом руднике

В Турции задержали гражданина Канады по факту обрушения на золотом руднике Турецкие власти задержали гражданина Канады в рамках расследования обрушения породы на золотом руднике в провинции Эрзинджан на востоке страны.
В регионе
16 февраля 2024 г. 09:38
В Турции задержали гражданина Канады по факту обрушения на золотом руднике

Турецкие власти задержали гражданина Канады в рамках расследования обрушения породы на золотом руднике в провинции Эрзинджан на востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении прокуратуры провинции.

"В результате полученных в ходе расследования доказательств 14 февраля были задержаны восемь человек, в том числе гражданин Канады, который является представителем компании-работодателя, считающейся, по предварительным данным, виновной в случившемся", - говорится в заявлении. В рамках расследования в самом забое и на прилегающей территории "были собраны пробы почвы и воды и отправлены в химические лаборатории для исследования". Они будут изучены на предмет соблюдения установленной технологии добычи руды.

Как ранее сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар, шахту проверяли в конце 2023 года и не обнаружили предпосылок, способных привести к трагедии. Добычу на руднике, как отметил министр, ведет по контракту иностранная компания.

Инцидент на шахте произошел 13 февраля, когда в течение нескольких секунд обвалилось около 10 млн тонн грунта. Под землей оказались заблокированы девять горняков. Вызволить их оттуда пока не удалось. По информации спасателей, часть шахтеров смогли укрыться в контейнере внутри забоя.

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