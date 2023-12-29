В Турции задержали готовивших нападения на синагоги и церкви боевиков ИГ

Трое так называемых командиров террористической организации "Исламское государство" задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападений на действующие в республике синагоги, церкви и посольство Ирака.

Трое так называемых командиров террористической организации "Исламское государство" задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападений на действующие в республике синагоги, церкви и посольство Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Всего под стражу взяты 32 человека, которых подозревают в связях с террористами, сообщил источник в спецслужбах.

По его данным, представители Национальной разведывательной организации и Главного управления безопасности провели совместную операцию в девяти провинциях страны.