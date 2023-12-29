О нас

В Турции задержали готовивших нападения на синагоги и церкви боевиков ИГ

В Турции задержали готовивших нападения на синагоги и церкви боевиков ИГ Трое так называемых командиров террористической организации "Исламское государство" задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападений на действующие в республике синагоги, церкви и посольство Ирака.
В регионе
29 декабря 2023 г. 13:24
В Турции задержали готовивших нападения на синагоги и церкви боевиков ИГ

Трое так называемых командиров террористической организации "Исламское государство" задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападений на действующие в республике синагоги, церкви и посольство Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Всего под стражу взяты 32 человека, которых подозревают в связях с террористами, сообщил источник в спецслужбах.

По его данным, представители Национальной разведывательной организации и Главного управления безопасности провели совместную операцию в девяти провинциях страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi